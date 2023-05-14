Общий залп — до 25 Калибров. В ОК Юг сообщили, сколько ракетоносителей оккупанты вывели в Черное море 14 мая, 10:41 Россияне вывели в Черное море ракетоносители (Фото:Минобороны РФ)

В воскресенье, 14 мая, россияне вывели в Черное море четыре носителя ракет. Общий залп может составлять около 25 крылатых ракет Калибра.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 10 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя. Один из вражеских носителей – подводный.

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Максимальный залп вражеских кораблей может составлять 25 крылатых ракет типа Калибр.

"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки. Следовательно, уровень ракетной угрозы остается высоким. Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте сосредоточены и ответственны", — говорится в сообщении.

Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили три российских крылатых ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131.

В течение ночи по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.