Общий залп — до 25 Калибров. В ОК Юг сообщили, сколько ракетоносителей оккупанты вывели в Черное море
Россияне вывели в Черное море ракетоносители (Фото:Минобороны РФ)
В воскресенье, 14 мая, россияне вывели в Черное море четыре носителя ракет. Общий залп может составлять около 25 крылатых ракет Калибра.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 10 кораблей. Среди них четыре ракетоносителя. Один из вражеских носителей – подводный.
Максимальный залп вражеских кораблей может составлять 25 крылатых ракет типа Калибр.
"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки. Следовательно, уровень ракетной угрозы остается высоким. Не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте сосредоточены и ответственны", — говорится в сообщении.
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили три российских крылатых ракеты и 25 беспилотников врага, среди которых 18 ударных дронов типа Shahed-136/131.
В течение ночи по всей Украине дважды объявляли воздушную тревогу. Под удар российских ракет попал в частности Тернополь, где в результате атаки разрушены гражданские объекты и пострадали два человека.