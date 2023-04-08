Россияне вырыли мега-окоп протяженностью 70 километров в Запорожской области — спутниковые снимки

8 апреля, 14:33
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Вырытую россиянами траншею, которая является частью линии обороны окупантов в Запорожской области, показали российские пропагандисты (Фото:Центр журналистских исследований)

Вырытую россиянами траншею, которая является частью линии обороны окупантов в Запорожской области, показали российские пропагандисты (Фото:Центр журналистских исследований)

Российские войска на оккупированных территориях Запорожской области вырыли окоп, простирающийся непрерывно на расстояние более 70 км.

Большую траншею на спутниковых снимках Sentinel-2 обнаружили в Центре журналистских расследований.

Крайняя точка российского укрепрайона на западе располагается в окрестностях поселка Семеновка. Это около девяти километров от центра Мелитополя.

Видео дня

Траншеи на территории Мелитопольского района. 04.04.2023 (Фото: Фото со спутника Sentinel-2)
Траншеи на территории Мелитопольского района. 04.04.2023 / Фото: Фото со спутника Sentinel-2

На востоке российский мега-окоп заканчивается в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.

Фото со спутника Sentinel-2
Фото: Фото со спутника Sentinel-2
Фото со спутника Sentinel-2
Фото: Фото со спутника Sentinel-2

Спутниковые данные свидетельствуют о том, что строительство этой линии обороны стартовало в первых числах сентября 2022 года. Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября мега-окоп уже был готов.

Фото со спутника Sentinel-2
Фото: Фото со спутника Sentinel-2
Фото со спутника Sentinel-2
Фото: Фото со спутника Sentinel-2

Его непрерывная протяженность достигает 70 километров — это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад ( 205 км).

Длина окопа на снимках спутника Sentinel-2, 04.04.2023 (Фото: Sentinel-2)
Длина окопа на снимках спутника Sentinel-2, 04.04.2023 / Фото: Sentinel-2
Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Запорожская область Армия России Россияне Российские военные Война России против Украины

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