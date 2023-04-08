Россияне вырыли мега-окоп протяженностью 70 километров в Запорожской области — спутниковые снимки
Вырытую россиянами траншею, которая является частью линии обороны окупантов в Запорожской области, показали российские пропагандисты (Фото:Центр журналистских исследований)
Российские войска на оккупированных территориях Запорожской области вырыли окоп, простирающийся непрерывно на расстояние более 70 км.
Большую траншею на спутниковых снимках Sentinel-2 обнаружили в Центре журналистских расследований.
Крайняя точка российского укрепрайона на западе располагается в окрестностях поселка Семеновка. Это около девяти километров от центра Мелитополя.
На востоке российский мега-окоп заканчивается в поле за пределами поселка Мариновка Приморского района.
Спутниковые данные свидетельствуют о том, что строительство этой линии обороны стартовало в первых числах сентября 2022 года. Рыть траншею оккупанты начали одновременно с двух направлений и по состоянию на 18 октября мега-окоп уже был готов.
Его непрерывная протяженность достигает 70 километров — это почти треть протяженности Запорожской области с востока на запад ( 205 км).