Россияне все еще пытаются зайти в Бахмут, несмотря на огромные потери — глава ОВА

11 ноября, 19:29
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ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут Донецкой области или обойти город, хотя несут огромные потери.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на брифинге в медиацентре Украина.

«Самым горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ или зайти в город, или обойти его. Это для того, чтобы в дальнейшем развивать свое наступление», — сказал Кириленко.

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По его словам, оккупанты перебрасывают значительные силы на указанные направления, распределяют их, чтобы, терпя фиаско на других направлениях, хоть где-то добиться успеха.

«Поэтому враг имеет огромные потери, но своих попыток не прекращает», — отметил глава ОВА.

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Он также добавил, что россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время отступления на предыдущие позиции.

«Вся линия фронта от юга до севера – Марьинка, Красногоровка, Угледарское направление, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, частично Северская громада – попадают под постоянные обстрелы. И разрушение инфраструктуры в регионе очень большое. Если брать город Бахмут, то уже больше 60% там можно констатировать разрушенную инфраструктуру города», – подчеркнул Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=MpnxhNJliao
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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