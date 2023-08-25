Россияне возвращает домой депортированных ранее жителей прифронтовых населенных пунктов — ЦНС 25 августа, 15:35 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты начали возвращать домой ранее депортированных жителей временно оккупированных территорий, проживающих непосредственно на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС)

ЦНС предполагает, что россияне планируют использовать их в качестве «живого щита».

Отмечается, что россияне начали «деэвакуацию» жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск. Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях школ.

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Таким образом, российские оккупанты использовали «эвакуацию», чтобы паспортизировать украинцев на захваченных территориях, ведь только так люди могли получить жилье и социальные выплаты, а теперь их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российская оккупационная власть на временно захваченных территориях Запорожской области усилила давление на местное население, от которого требует получать паспорта РФ. Оккупанты запретили жителям захваченных населенных пунктов оплачивать коммунальные услуги, интернет и мобильный телефон без наличия российского гражданства.