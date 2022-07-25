«Новая цель для ВСУ». Россияне возводят понтон в Херсонской области — депутат

25 июля, 22:46
Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

Антоновский мост (Фото:t.me/hueviyherson)

Российские военные строят понтонную переправу в Херсонской области. Она должна будет заменить Дарьевский мост, который разрушили ВСУ.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

Он напомнил, что без мостов Россия не сможет пополнять свою боеспособность в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4

«Россияне пытаются возвести понтонную переправу у разрушенного Дарьевского моста. Ну ничего, приготовят новую цель для ВСУ — к тому же, уже и пристрелянную. Ведь как раз повреждение мостов делает невозможным пополнение боеспособности рашистов. Украина, уже официально, контролирует транспортные пути оккупантов, что сильно напрягает Россию», — подчеркнул Хлань.

Видео дня

При этом, по словам Хланя, ранее один из коллаборантов Кирилл Стремоусов заявлял, что разрушенный мост через реку Ингулец якобы «не играет роли».

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5374494006005297

25 июля в Херсонской ОВА сообщили, что российские оккупанты в Херсоне заставили местных коммунальщиков залатать Антоновский мост после ударов Вооруженных сил Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война России против Украины

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