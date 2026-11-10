Оккупанты восстановили позиции и усилили группировку в Олешках во время режима тишины (Фото: Карта DeepState)

Российские оккупационные войска воспользовались режимом прекращения огня в Олешках Херсонской области , чтобы вернуться на позиции, с которых украинские военные вытесняли их почти год. За время гуманитарной паузы захватчики восстановили укрепления, провели ротацию и завезли дополнительное вооружение.

Об этом начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал в подкасте Украинской правды Кляті питання.

По его словам, россияне использовали перемирие для восстановления почти всех ранее уничтоженных позиций. Также они пополнили запасы продуктов, топлива и генераторов и провели ротацию личного состава.

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Кроме того, оккупанты завезли в город дополнительное вооружение, в частности беспилотники, артиллерию, боеприпасы и реактивные системы залпового огня «Град».

Прокудин отметил, что российские военные также искали в Олешках подвалы, которые можно было бы оборудовать под укрытия и места работы операторов дронов. По его словам, оккупанты даже перемещали реактивные системы залпового огня с помощью других автомобилей, оставляя их в разных местах.

Глава областной военной администрации также предупредил о возможном усилении российских атак. В настоящее время оккупанты совершают около 700−800 атак с применением беспилотников в сутки, целенаправленно терроризируя гражданское население Херсона и прибрежных общин.

По оценке Прокудина, интенсивность ударов может возрасти, в частности 11 ноября — в день освобождения Херсона. Областные власти готовятся к такому развитию событий.

Отдельно глава ОВА рассказал, что еще до перемирия российские военные пытались форсировать Днепр на лодках и гидроциклах, чтобы демонстративно установить свой флаг. Однако Силы обороны сорвали эти попытки: большинство российских штурмовиков ликвидировали, остальных взяли в плен.

О том, что армия РФ провела ротацию в Олешках, сообщал и президент Владимир Зеленский.

Усиление российских позиций в районе Олешек

2 ноября журналисты Sky News, имевшие доступ к мониторингу эвакуации из Олешек, сообщили, что Россия использовала режим прекращения огня для переброски тяжелой техники и боеприпасов, а также для укрепления позиций и ротации войск, и опубликовали соответствующие видеозаписи.

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В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что на видео с российскими силами была запечатлена техника для разминирования, которая впоследствии вернулась в места своего базирования.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска действительно использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций; за это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с беспилотниками на дорогах и наращивание логистики.

Позже в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ также заявили, что Россия перебросила более тысячи военнослужащих на временно оккупированную часть Херсонской области, воспользовавшись режимом тишины. По словам начальника отделения беспилотных систем 34-й бригады Ярослава Мороза, российские войска сосредоточились на тех позициях, с которых их выбивали в течение последних шести месяцев.