Ночная атака РФ: оккупанты ракетами ударили по Харькову, целили в инфраструктурный объект
Россияне нанесли удар по Харькову (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Российские военные ночью во время масштабной воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, целили по инфраструктурному объекту.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
По его словам, в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших нет.
Как добавил Терехов, россияне целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений».
Российские войска в воскресенье ночью, 14 мая, запустили в направлении Киева беспилотники, силы ПВО уничтожили на дальних подступах. Во время второй воздушной тревоги за ночь в воздушном пространстве вокруг столицы крылатых ракет не было зафиксировано.