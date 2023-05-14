Ночная атака РФ: оккупанты ракетами ударили по Харькову, целили в инфраструктурный объект 14 мая, 08:23 Россияне нанесли удар по Харькову (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские военные ночью во время масштабной воздушной тревоги нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, целили по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, в результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших нет.

Как добавил Терехов, россияне целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений».

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Российские войска в воскресенье ночью, 14 мая, запустили в направлении Киева беспилотники, силы ПВО уничтожили на дальних подступах. Во время второй воздушной тревоги за ночь в воздушном пространстве вокруг столицы крылатых ракет не было зафиксировано.