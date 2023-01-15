Еще могут быть применены. Оккупанты во время атаки выпустили половину из 36 Калибров — ОК Юг 15 января, 09:31 Российская крылатая ракета Калибр (Фото:Allocer/Wikipedia)

Российские войска во время массированной атаки в субботу, 14 января, использовали половину из подготовленных к удару Калибров в Черном море. Остальные остаются на боевом дежурстве, а значит могут быть использованы.

Об этом сообщила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас — 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Нужно понимать, что они еще могут быть применены», — сказала она.

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В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.

Силы ПВО уничтожили 25 из 38 вражеских ракет разных типов.

В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и Калибр и 7 управляемых авиационных ракет Х-59.