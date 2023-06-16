Армия РФ возвращается на заброшенные из-за затопления позиции и усиливает обстрелы Херсонщины — Гуменюк 16 июня, 09:30 Обстрел (Фото:slovoidilo.ua)

Ситуация на юге остается сложной, поскольку враг возвращается на оставленные ранее позиции, которые были подтоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Из-за этого усилились обстрелы Херсонской области.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что судя по последствиям обстрелов, оккупанты действительно возвращают на позиции минометные расчеты, хотя в большинстве случаев применяются РСЗО и тяжелая артиллерия.

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Всего за ночь было зафиксировано около 40 обстрелов в зоне ответственности ОК Юг, что, по словам Гуменюк, является достаточно высокой интенсивностью для ночного периода.

Кроме того, на Херсонщине было обстреляно восемь населенных пунктов, есть погибшие.

Однако, по сообщению Гуменюк, появление минометных расчетов на оставленных ранее позициях, «не остается незамеченным». За минувшие сутки ВСУ уничтожили три крупные пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу Херсонщины.

Гуменюк также прокомментировала вылет российских самолетов МиГ-31К, из-за чего по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она отметила, что такие вылеты — это измерение готовности украинской противовоздушной обороны и поддержание украинцев в состоянии «нервозности» и напряжения.

Ранее Гуменюк заявляла, что войска РФ в последнее время снизили интенсивность обстрелов на юге Украины, однако стали чаще атаковать тыловые регионы страны.

По ее словам, интенсивность обстрелов снизилась, в частности, из-за того, что российским оккупантам пришлось оттянуть позиции и обустроиться на новых рубежах.

В Генштабе также сообщали, что на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Был нанесен авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.

