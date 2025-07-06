После проведения операции Паутина в июне 2025 года оккупанты быстро перебазировали самолеты стратегической авиации на авиабазы Дальнего Востока. Некоторые из них ранее не использовались для стоянки подобной техники.

В то же время ключевые базы оккупантов, которые использовались в течение всего времени с начала полномасштабного вторжения, пустовали. К примеру, на авиабазе Энгельс-2, которая была важной составляющей ракетных атак на Украину, некоторое время не размещали ни одного самолета стратегической авиации РФ, о чем в июне сообщал NV.

Реклама

Однако новые спутниковые снимки, к которым получил доступ NV, показывают, что россияне вернули авиацию в Энгельс. По состоянию на 5 июля на авиабазе находились четыре больших самолета. Либо все, либо большинство из них относятся к стратегической авиации.

Инфографика: NV

Авиабаза Энгельс-2 неоднократно находилась под атаками Сил обороны. В частности, в ночь на 5 июля в рядом с авиабазой раздавались взрывы, а на видео свидетелей попали БПЛА. Предположительно, в момент атаки на авиабазе находились самолеты, однако последствия обстрела неизвестны.

Возвращение самолетов в зону потенциального поражения может быть связано с подготовкой к очередной ракетной атаке. Мониторинговые каналы сообщают о подготовке подобного удара последние несколько дней.

Спецоперация Паутина — главное

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня Служба безопасности Украины подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

Украинские дроны отработали по четырем аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири с начала войны России против Украины.

Источники NV в спецслужбах рассказали, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.

Инфографика: NV

Операцию готовили полтора года, ее провели после ряда массированных и жестоких российских ударов по Украине, в результате которых погибли гражданские, на фоне попытки США выступить посредниками в «мирных переговорах» между Украиной и Россией.

10 июня министр обороны США Пит Хегсет назвал Паутину «смелой операцией» и признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.