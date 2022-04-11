Предлагают деньги. Оккупанты вербуют украинских детей, чтобы узнавать информацию о позициях ВСУ

11 апреля, 15:03
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Российский оккупант в Изюме Харьковской области (Фото:Министерство обороны РФ)

Российский оккупант в Изюме Харьковской области (Фото:Министерство обороны РФ)

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Российские оккупанты используют несовершеннолетних, чтобы узнавать позиции ВСУ.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

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В связи с этим, ведомство обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей.

Кроме того, в Луганской области двое российских солдат действовали не через мессенджер, а напрямую — предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, но оккупанты его « успокоили»: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Указано, что украинским силовикам удалось перехватить информацию и ребята не успели передать ее врагу.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.

СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях — с 14 лет.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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