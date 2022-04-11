Предлагают деньги. Оккупанты вербуют украинских детей, чтобы узнавать информацию о позициях ВСУ 11 апреля, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Изюме Харьковской области (Фото:Министерство обороны РФ)

Российские оккупанты используют несовершеннолетних, чтобы узнавать позиции ВСУ.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.



Видео дня

В связи с этим, ведомство обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей.



Кроме того, в Луганской области двое российских солдат действовали не через мессенджер, а напрямую — предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, но оккупанты его « успокоили»: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.



Указано, что украинским силовикам удалось перехватить информацию и ребята не успели передать ее врагу.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности.



СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях — с 14 лет.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.