Оккупанты вербовали украинских детей для сбора данных через мобильную игру — Резников

8 января, 19:31
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Министр обороны Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спецслужбы вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его данным, российские оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

«Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов», — написал Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1612022104488124417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1612022104488124417%7Ctwgr%5E511d5bc9cebc79ec9b556caa938095d441c70d9a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-viyna-dity-rosiya-mobilha-hra-reznikov%2F32214413.html

В апреле сообщалось, что российские оккупанты использовали несовершеннолетних украинских детей, чтобы узнавать позиции ВСУ.

https://www.youtube.com/embed/CgWNhBCipBM
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Министр обороны Вербовка Дети Алексей Резников Война России против Украины

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