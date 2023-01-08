Оккупанты вербовали украинских детей для сбора данных через мобильную игру — Резников 8 января, 19:31 Министр обороны Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спецслужбы вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его данным, российские оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

«Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов», — написал Резников.

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В апреле сообщалось, что российские оккупанты использовали несовершеннолетних украинских детей, чтобы узнавать позиции ВСУ.