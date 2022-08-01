Двое погибших. Россияне в упор расстреляли эвакуационный автобус в Херсонской области — Вилкул 1 августа, 22:25 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ обстреляли эвакуационный автобус, которые ехал из поселка Староселье Херсонской области, сообщил глава Криворожской РВА Александр Вилкул.

«Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских», — написал он в Telegram.

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Вилкул рассказал, что в районе поселка Долгове оккупанты в упор из ПТУР расстреляли этот автобус. В результате погибли двое мирных жителей.

Пятерых гражданских, троих мужчин и двух женщин, удалось эвакуировать в Кривой Рог.

«Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь», — добавил Вилкул.

Фото: Скриншот Google Maps

Староселье находится на берегу речки Ингулец возле линии фронта на временно оккупированной территории. На противоположенном берегу реки, где расположен поселок Долгове — территория подконтрольная ВСУ.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных регионов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

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