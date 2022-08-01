Двое погибших. Россияне в упор расстреляли эвакуационный автобус в Херсонской области — Вилкул

1 августа, 22:25
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ обстреляли эвакуационный автобус, которые ехал из поселка Староселье Херсонской области, сообщил глава Криворожской РВА Александр Вилкул.

«Сегодня орки совершили еще одно военное преступление. Из оккупированного поселка Староселье была попытка эвакуации на микроавтобусе красного цвета семерых гражданских», — написал он в Telegram.

Видео дня

Вилкул рассказал, что в районе поселка Долгове оккупанты в упор из ПТУР расстреляли этот автобус. В результате погибли двое мирных жителей.

Пятерых гражданских, троих мужчин и двух женщин, удалось эвакуировать в Кривой Рог.

«Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывается медицинская помощь», — добавил Вилкул.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps

Староселье находится на берегу речки Ингулец возле линии фронта на временно оккупированной территории. На противоположенном берегу реки, где расположен поселок Долгове — территория подконтрольная ВСУ.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных регионов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.

https://www.youtube.com/embed//juMz1JMULTs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Войска РФ Вилкул

Эксклюзивы НВ

Дариус Фору: «Когда вы не уверены, легко поддаться чужому влиянию» (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)
Задайте себе эти вопросы. Как научиться принимать важное решение
Дариус Фору
Более разумный выбор продуктов, которые вы едите, может продлить вашу жизнь (Фото:Harli Marten/Unsplash)
Секреты долголетия /
Шесть удивительных продуктов, которые продлят вашу жизнь на 10 лет. Вы можете все изменить
1 августа, 21:00
Питание
Некоторые ученые уверены — мы уже живем в эпоху шестого массового вымирания. (Фото:Matt Palmer / Unsplash)
Доигрались /
Мы виноваты в том, что на Земле наступает шестое массовое вымирание. Что нас ждет?
1 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X