Россияне в течение дня обстреливали Сумскую область 6 июля, 23:58 Обстрел Сумской области, 5 июля (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В среду, 6 июля, российские военные совершили ряд обстрелов по районам Сумской области. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В течение дня враг несколько раз производил обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской громадах. Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ21 (Град — ред.), сбрасывали взрывчатки с беспилотников», — заявил он.

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По его словам, россияне атаковали Миропольскую и Шалыгинскую громады при помощи РСЗО. Одна из ракет попала в сарай.

Также он добавил, что оккупанты обстреливали Новослободскую и Белопольскую громады.

«В одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения и пробита кирпичная стена частного дома», — рассказал Живицкий.

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