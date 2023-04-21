«РФ будет воевать до последнего россиянина». Фотографы Либеровы — о «хорошо откормленных» пленных, которые так и не раскаялись. Интервью NV 21 апреля, 14:40 NV Премиум Либеровы показали российских окупантов в украинском плену (Фото:libkos/Instagram)

Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы попали в лагерь, где содержатся российские военнопленные.

По их словам, россиян, пришедших в Украину с оружием убивать украинцев, содержат в условиях, напоминающих неплохой санаторий.

Ведущий Radio NV Алексей Тарасов расспросил фотографов о том, что думают и рассказывают пленные россияне о войне РФ против Украины.

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Алексей: Как вы получили доступ к этим пленникам?

Влада: По поводу доступа. Надо понимать, что лагерь для военнопленных — это совершенно открытая структура. Они пускают медиа к себе.

Константин: Не часто.

Влада: Где-то раз в полтора месяца. Вместе с нами была группа еще из семи или восьми разных медиа. То есть, это не что-то [сложное]: пишешь запрос, рассказываешь о себе, рассказываешь, что ты хочешь показать, и все. Как-то так.