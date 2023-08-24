Россияне обустроили санаторий в Мелитополе под полевой госпиталь — Генштаб 24 августа, 08:16 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных территорий для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим, в частности в Мелитополе Запорожской области они обустроили территорию санатория под полевой госпиталь.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, на лечении в «полевом госпитале» находятся около сотни раненых оккупантов.

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Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты в военных целях используют школу в поселке Северный на Луганщине, а в Токмаке Запорожской области обустроили госпиталь в детском саду.

Центр нацсопротивления также информировал о размещении россиянами своих боевых подразделений в помещениях действующих школ на оккупированных территориях, официально называя такое военное присутствие «военизированной охраной для безопасности детей».