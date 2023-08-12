Останавливают автобусы, проверяют паспорта и телефоны. В Мелитополе оккупанты ищут партизан — ЦНС 12 августа, 14:00 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские войска проводят операцию по поиску местного подполья. Для этого они останавливают общественный транспорт и проверяют вещи пассажиров.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, для проверки россияне используют полицейских и называют такие мероприятия «проверкой общественного транспорта на безопасность».

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Отмечается, что в первую очередь во время остановок проверок автобусов проверяют не водителей и их документы, а пассажиров.

ЦНС информирует, что во время проверок оккупанты требуют показать российские паспорта, телефоны и содержимое сумок и карманов.

Ранее ЦНС сообщал, что на оккупированной территории Херсонской области россияне планируют провести «инвентаризацию» движимого и недвижимого имущества украинцев.

Так, российская оккупационная администрация планирует выявить «бесхозные объекты».

22 июля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что россияне в нетрезвом состоянии на бронеавтомобиле Тигр наехали на гражданское авто в городе.

По его словам, оккупанты продолжают круглосуточно свозить в Мелитополь свою технику, чтобы направить ее на Запорожское направление фронта.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что российские оккупанты пытаются скрыть реальные потери личного состава, поэтому сжигают тела погибших.

Она отметила, что возле Мелитополя в Запорожской области на открытой местности постоянно происходит кремация тел врага, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях.

Мелитополь войска РФ оккупировали еще в начале полномасштабной войны.