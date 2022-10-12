«Они нас недооценили». В первые дни войны россияне в Мариуполе обстреливали только гражданских — азовец Кротевич 12 октября, 14:44 Местная жительница проходит мимо разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Мариуполе, 25 сентября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Радио НВ рассказал, что в первые дни войны россияне обстреливали в Мариуполе только гражданских.



«Мы увидели, что первые обстрелы зацепили Сильпо. Они начали обстреливать гражданских. Это было очень странно. Это большая ошибка врага, что они не ударили по нашим пунктам постоянной дислокации», — заявил Кротевич Радио НВ.

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Он рассказал, что три пункта постоянной дислокации Азова располагались на базе школы в Мариуполе, в Юрьевке и в Урзуфе.

«И ядро 357 – это военная часть, 12 бригады, в которую мы входим, она также размещалась в Мариуполе», – добавил начальник штаба пункта Азов.

Однако ни один из этих пунктов постоянной дислокации не был поражен ракетными обстрелами в первые дни.

«Это означает, что нас недооценили. ООСН – это только 1500 человек. Возможно, они полагали, что Азов ничего не умеет. Сейчас, я думаю, они считают немного иначе», — отметил Кротевич.

Защитники Украины три месяца держали оборону в Мариуполе в крайне тяжелых условиях и не пустили группировку в 20 тысяч российских захватчиков в Запорожскую и дальше Донецкую область. 16 мая командиры подразделений, находившихся на заводе Азовсталь, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысячи защитников Мариуполя с завода Азовсталь. 29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из которых 43 военнослужащих полка Азов.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.