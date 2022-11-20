Для подавления общественного недовольства. Оккупанты готовят волну зачисток в Мариуполе — горсовет 20 ноября, 15:34 Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариупольцы, потерявшие жилье, написали коллективную жалобу представителям оккупационных властей, после чего главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин приказал силовикам «подавить это безобразие».

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что гауляйтеры Донецкой области прописали официальные решения о предоставлении нового жилья гражданским в качестве компенсации так, что получить его мариупольцам невозможно. Поэтому горожане задали вопрос: «Для кого строятся новые дома?».

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Главарь террористов Денис Пушилин провел совещание с «силовым блоком», во время которого приказал подавить недовольство среди гражданских.

«Поэтому уже сейчас „МГБ“ (так называемое министерство государственной безопасности — ред.) занимается поиском авторов и подписантов, чтобы через подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить „спасибо“ и кланяться до земли», — написал Андрющенко.

Советник мэра добавил, что сегодня в Мариуполе насчитывается около 30 тысяч граждан России, а уже весной ожидается увеличение мужского населения и переезд целых семей в город.

«То есть уже к концу 2023 года общее количество заселенных россиян может составить около 100 тысяч нелюдей. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенных домов, остаются без надежды на жилье», — добавил советник городского головы.