Россияне в Крыму готовы к «жесту доброй воли», но покинуть полуостров сейчас сложно — Гуменюк 4 августа, 20:22 Крым (Фото:Irina Kushnikova / Pixabay)

Россияне и коллаборанты во временно оккупированном Крыму уже готовы к «жесту доброй воли», сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В комментарии Радио Свобода Гуменюк заявила, что высокопоставленные должностные лица оккупационных властей Крыма уже эвакуируют с полуострова свои семьи и имущество.

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По ее словам, в нотариальных центрах Крыма — ажиотаж по поводу переоформления имущества. Это говорит о том, что «коллаборанты верхнего эшелона» готовы к «жесту доброй воли», сказала она.

Однако Гуменюк подчеркнула, что покинуть полуостров сейчас не так просто из-за логистических проблем.

«Перегруженный и уставший Крымский мост не может так работать, а объездные пути очень небезопасны. Там гражданские попадают в такие „бутербродные композиции“, когда их автомобили попадают военные колоны, чтобы быть живим щитом. Люди не очень хотят в этой ситуации рисковать своей жизнью», — отметила она.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».