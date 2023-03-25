Чтобы вынудить украинцев брать российский паспорт. Оккупанты в Херсонской области пытают людей — Центр нацсопротивления

25 марта, 18:28
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Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

В населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением из-за сопротивления принудительной паспортизации. За отказ они угрожают «ямой».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низкие и оккупационные администрации получают системные выговоры кремлевских кураторов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты неоднократно проводили показательные наказания, в частности мужчинам одевали мешок и бросали в окопы.

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Также, для давления на людей, россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением.

«Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местных оккупационных властей», — добавили в ЦНС.

Несмотря на это, жители продолжают сопротивляться и отказываются от российской бумажки.

По данным Генштаба, из-за отсутствия паспорта РФ местным жителям Херсонской области угрожают арестом.

В Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Российский паспорт Пострадавшие Война России против Украины

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