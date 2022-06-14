«Не хватает боеприпасов». В ближайшее время россияне могут атаковать Славянск — советник главы МВД 14 июня, 22:32 Цей матеріал також доступний українською Въезд в город Славянск (Фото:hromadske)

Сейчас российские захватчики хотят перейти в наступление на Славянск с Изюмского направления, заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив. В ближайшее время существует угроза оккупации этого города.

В эфире 24 канала он подчеркнул, что угроза атаки на Славянск возросла в связи с нехваткой боеприпасов для наших защитников.

Как пояснил Андрусив, в течение последних недель украинские военные потратили много артиллерийских боеприпасов для борьбы с врагом. Однако пополнить их количество наша сторона пока не смогла.

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«Именно поэтому сейчас ситуация, действительно, меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни», — заявил советник.

Он отметил, что скорее всего российские оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт будут двигаться на окружение Славянска. В то же время другая группа захватчиков будет наступать от Лимана — то есть с другой стороны Славянска.

«По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им потери, будет понятно, достигнет ли враг своей цели», — отметил Андрусив.

Советник отметил, что наших сил и средств более чем достаточно, чтобы остановить русских оккупантов. Однако прежде всего-это вопрос цены.

«В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом», — подчеркнул советник.

Утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.

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