Россияне второй день подряд не пропускают в Энергодар гуманитарный груз 4 сентября, 13:52 Грузовик гуманитарного конвоя (Фото:adm.dp.gov.ua)

Оккупанты второй день подряд не пропускают в Энергодар гуманитарный груз, сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.



«Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули автомобили назад», — написал Орлов.

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Он отметил, что отказ пропускать гуманитарные грузы оккупанты аргументируют тем, что «Энергодар ни в чем не нуждается, а у местных жителей есть все и даже больше».



По словам мэра, в составе гуманитарного груза — памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.

«Мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых жизненно необходим для людей с определенными заболеваниями», — подчеркнул Орлов.



Он также добавил, что в гуманитарном грузе было 1000 кв. м специальной защитной ткани для временного ремонта поврежденных от обстрелов окон.

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