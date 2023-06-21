Оккупанты «узаконили» фильтрацию украинцев в Донецкой области — советник мэра Мариуполя 21 июня, 19:02 РФ усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупационные «власти» легализовали фильтрационные лагеря на территории Донецкой области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Telegram он пишет, что главарь боевиков Денис Пушилин издал так называемое «распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России».

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По словам Андрющенко, реадмиссия на территории временно захваченной Донецкой области невозможна и «означает пожизненное содержание в лагере».

«В итоге — банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер (хотя это не точно)», — добавил Андрющенко.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно снижается влияние оккупационной «власти». Чтобы противодействовать сопротивлению, войска РФ применяет жесткие массовые карательные акции.