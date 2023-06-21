Оккупанты «узаконили» фильтрацию украинцев в Донецкой области — советник мэра Мариуполя

21 июня, 19:02
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РФ усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

РФ усиливает фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупационные «власти» легализовали фильтрационные лагеря на территории Донецкой области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Telegram он пишет, что главарь боевиков Денис Пушилин издал так называемое «распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России».

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По словам Андрющенко, реадмиссия на территории временно захваченной Донецкой области невозможна и «означает пожизненное содержание в лагере».

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«В итоге — банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер (хотя это не точно)», — добавил Андрющенко.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно снижается влияние оккупационной «власти». Чтобы противодействовать сопротивлению, войска РФ применяет жесткие массовые карательные акции.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия

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