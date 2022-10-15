Россияне увеличивают военный контингент в захваченном Северодонецке — мэр 15 октября, 17:27 Оккупанты (Фото:ГУР)

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области увеличивается контингент российских войск. В городе проводятся учения мобилизованных из РФ.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

"В городе остается около 7-8 тысяч жителей. Сейчас, по поступающей информации, в городе немного увеличивается контингент оккупантов. Проводятся учения мобилизованных", — заявил Стрюк.

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Он отметил, что для размещения военных используются социальные учреждения и даже больницы.



Кроме того, по его словам, местные ищут убежища на зиму в окрестных деревнях и садовых кооперативах, где есть возможность использовать твердое топливо для отопления.

"Люди выживают за счет окрестных сел. Фактически это натуральный обмен: продукты на вещи. Медицина на примитивном уровне, как и другие аспекты жизни. Начать отопительный сезон в городе централизованно невозможно, что бы там ни декларировалось оккупационными властями", — добавил глава города.