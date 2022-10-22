Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 10 единиц

22 октября, 07:00
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Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В Черном море российские оккупанты увеличили корабельную группировку до 10 единиц. Среди них есть три надводных ракетоносителя.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные двадцатью четырьмя Калибрами", — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Черное море Юг Украины Черноморский флот РФ Война в Украине Война России против Украины

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