Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 10 единиц 22 октября, 07:00 Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В Черном море российские оккупанты увеличили корабельную группировку до 10 единиц. Среди них есть три надводных ракетоносителя.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась до 10 единиц. При этом в его составе 3 надводных ракетоносителя, снаряженные двадцатью четырьмя Калибрами", — говорится в сообщении.

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