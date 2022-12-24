«Готовятся к ракетным ударам». Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море до 14 единиц — ОК Юг

24 декабря, 21:18
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Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море (Фото:ОК Юг / Facebook)

Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море (Фото:ОК Юг / Facebook)

Российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море до 14 единиц.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Отмечают, что в Черное море оккупанты вывели, в частности, два надводных и два подводных ракетоносителя.

«Суммарное снаряжение Калибрамы может достигать 24», — говорится в сообщении.

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В командовании предполагают, что враг, вероятно, готовится к нанесению ракетных ударов, и призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Черное море Крылатая ракета Ракетные удары Черноморский флот РФ Ракетный корабль Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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