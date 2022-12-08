Россияне устроили минный террор на освобожденных территориях, Украина будет годами бороться с этой угрозой — Зеленский 8 декабря, 22:52 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты заминировали 170 тысяч квадратных километров украинских территорий.

«Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных „фугасов“, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры… Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории», — сказал он в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что Украине придется еще годами противодействовать этой угрозе. Президент добавил, что минный террор РФ будет одним из пунктов обвинения против России.

«Он даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО», — сказал Зеленский.

Он добавил, что посмертно наградил полицейских, которые 7 декабря, погибли от российских мин в Херсонской области.

Звание Герой Украины получил полковник полиции Михаил Куратченко, а ордены «За мужество» — капитаны полиции Игорь Мельник и Сергей Ненада, а также капрал полиции Вадим Перижко.

«Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач — когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища оккупантов, оставленных в Херсонской области, — полицейские попали в минную ловушку», — напомнил Зеленский.

Накануне сообщалось, что в освобожденной Херсонской области на российских минах подорвалась группа украинских правоохранителей. В результате четверо полицейских погибли и еще четверо — получили ранения.