Россияне устроили минный террор на освобожденных территориях, Украина будет годами бороться с этой угрозой — Зеленский

8 декабря, 22:52
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты заминировали 170 тысяч квадратных километров украинских территорий.

«Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных „фугасов“, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры… Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский отметил, что Украине придется еще годами противодействовать этой угрозе. Президент добавил, что минный террор РФ будет одним из пунктов обвинения против России.

Читайте также:

Заминированный принтер в здании СБУ в Херсоне (Фото:Владислав Назаров/Telegram) Мина под принтером и другие «сюрпризы». Военные показали здание СБУ в деоккупированном Херсоне

«Он даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО», — сказал Зеленский.

Он добавил, что посмертно наградил полицейских, которые 7 декабря, погибли от российских мин в Херсонской области.

Звание Герой Украины получил полковник полиции Михаил Куратченко, а ордены «За мужество» — капитаны полиции Игорь Мельник и Сергей Ненада, а также капрал полиции Вадим Перижко.

«Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач — когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища оккупантов, оставленных в Херсонской области, — полицейские попали в минную ловушку», — напомнил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/HVz-vMcuafM

Накануне сообщалось, что в освобожденной Херсонской области на российских минах подорвалась группа украинских правоохранителей. В результате четверо полицейских погибли и еще четверо — получили ранения.

https://www.youtube.com/embed/RqST-oifkRg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Мины Войска РФ Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X