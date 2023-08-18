Оккупанты устанавливают понтонные переправы у разбомбленных Чонгарского и Генического мостов — Гуменюк 18 августа, 16:29 ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам (Фото:https://t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты устраивают понтонные переправы возле поврежденных после ракетных ударов Чонгарского и Генического мостов. ВСУ способны уничтожить и новые переходы.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

«Они пытаются отремонтировать логистические транспортные конструкции, в том числе мосты. И Чонгарский и Генический пытаются залатать и даже рекламируют запуск автобусного маршрута там», — сказала она.

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По словам Гуменюк, это касается исключительно легкового автомобильного транспорта, потому что прохождение тяжелой военной техники и перевозки боеприпасов поврежденные мосты не выдержат.

«Именно поэтому оккупанты пытаются устраивать там понтонные переправы, но с осознанием того, что если мы попали по стационарным мостам, так же попадем и по понтонам», — сказала Гуменюк, отвечая на вопросы журналистов.

Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня. 5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

6 августа ВСУ сообщили, что что Силы обороны Украины вновь нанесли удар по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам.