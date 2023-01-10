Российские оккупанты усиливают оборону на юге Украины

10 января, 19:52
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты усиливают свою оборону на юге Украины и готовятся к наступлению украинских военнослужащих.

Об этом заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

«На отдельных участках враг усиливает группировку, время от времени меняя направления, что может представлять теоретически определенную опасность. Вместе с тем, по нашим оценкам, враг готовится к обороне и отражению нашего наступления», — заявил Ерин.

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По его словам, наступление украинских военных на южном участке фронта обязательно произойдет, но при наличии наиболее благоприятных условий.

10 января в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не прекращают постоянные обстрелы населенных пунктов на Херсонском направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=3EibWVfykdI&ab_channel=RadioNV
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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