Россияне усиливают свои войска на Запорожском и Херсонском направлениях — ВСУ

4 января, 18:05
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В районе островов вблизи Херсона и на самих островах наблюдается активность диверсионно-разведывательных групп оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В районе островов вблизи Херсона и на самих островах наблюдается активность диверсионно-разведывательных групп оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Российские оккупанты усиливают свои войска на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

«Враг продолжает усиление по отдельным направлениям. Особенно на Запорожье, потому что там нет естественного препятствия как река Днепр. В то же время на Херсонском направлении противник так же продолжает укреплять свои позиции», — сказал Ерин.

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Он добавил, что в районе островов вблизи Херсона и на самих островах наблюдается активность диверсионно-разведывательных групп оккупантов.

Ранее Генштаб сообщал, что угрозы создания наступательной группировки российских войск на Запорожском направлении на данном этапе нет.

https://www.youtube.com/embed/GDHhajhR-g0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Юг Украины Агрессия РФ

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