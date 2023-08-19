Россияне усиливают репрессии против жителей Крыма — ЦНС 19 августа, 10:43 Крым (Фото:Reuters)

Россияне во временно оккупированном Крыму усиливают репрессии против местного населения, проводя так называемые «контрдиверсионные мероприятия».

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, таким образом оккупационная «администрация» фиксирует уменьшение лояльности местного населения к российским захватчикам.

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Кроме того отмечается, что оккупанты увеличивают количество правоохранителей, которым дали задание выискивать представителей украинского подполья.

ЦНС сообщает, что с начала года россияне задержали более сотни жителей полуострова, которых подозревают в «нелояльности».

По сообщению Центра, оккупанты пытаются не допустить распространения в информационном пространстве Крыма никакой информации с критикой российского диктатора Владимира Путина, или такой, которая бы противоречила задачам российской агрессивной войны против Украины.

Отмечается, что таким образом, с целью прекращения роста критики оккупационного режима на полуострове, гауляйтеры планируют увеличить поощрение предателей к написанию доносов и усилить ответственность за распространение компрометирующей информации.

Ранее партизанское движение Атеш сообщало, что в Крыму оккупанты заставляют персонал железной дороги выявлять патриотов Украины среди пассажиров. Представители российской спецслужбы призвали сотрудников предприятия к повышению бдительности по выявлению проукраинских настроений и высказываний.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время РФ называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».