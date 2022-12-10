Будут проверять подвалы и гаражи. Россияне усиливают меры по поиску партизан на оккупированных территориях — Центр нацсопротивления 10 декабря, 07:58 Крым (Фото:Reuters)

Россия ужесточает контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. Особое внимание уделяется Крыму. Там российские спецслужбы получили задачу найти подпольные сети украинцев.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечено, что в Крыму будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа.

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По данным Центра, россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры для поиска информации, которая укажет на сотрудничество с ВСУ.



«Такие меры связаны и с полученными Кремлем данными закрытого социсследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые раньше поддерживали широкомасштабное вторжение РФ в Украину, сейчас апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, которые были переселены в Крым на протяжении восьми лет оккупации», — говорится в сообщении.



В Центре также добавляют, что российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли немаловажную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому пробуют отыскать новые способы борьбы с подпольем.

«Призываем быть особенно внимательными всех жителей ВОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций», — указывают там.

