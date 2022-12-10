Будут проверять подвалы и гаражи. Россияне усиливают меры по поиску партизан на оккупированных территориях — Центр нацсопротивления
Крым (Фото:Reuters)
Россия ужесточает контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. Особое внимание уделяется Крыму. Там российские спецслужбы получили задачу найти подпольные сети украинцев.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
Отмечено, что в Крыму будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа.
По данным Центра, россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры для поиска информации, которая укажет на сотрудничество с ВСУ.
«Такие меры связаны и с полученными Кремлем данными закрытого социсследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые раньше поддерживали широкомасштабное вторжение РФ в Украину, сейчас апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, которые были переселены в Крым на протяжении восьми лет оккупации», — говорится в сообщении.
В Центре также добавляют, что российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли немаловажную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому пробуют отыскать новые способы борьбы с подпольем.
«Призываем быть особенно внимательными всех жителей ВОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций», — указывают там.