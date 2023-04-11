«Боятся контрнаступления». Россияне усилили минирование под оккупированным Энергодаром — мэр

11 апреля, 16:50
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире 5 канал.

Он подчеркнул, что российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

«Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить», — сказал он.

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При этом городской глава добавил, что россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих селах и на атомной станции.

29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС в Энергодаре усилились боевые действия.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар Война России против Украины

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