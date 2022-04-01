Российские оккупанты могли захватить в плен до 200 нацгвардейцев в Чернобыльской зоне — мэр Славутича

1 апреля, 20:59
Цей матеріал також доступний українською
Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты могли взять в плен около 200 бойцов Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил BBC мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

По словам Фомичева, нацгвардейцы не выходят на связь с четверга.

«Мы считаем их военнопленными… Работаем над обменом пленными», — цитирует его BBC.

Видео дня
Читайте также:

Мэр Славутича также сказал, что сейчас неясно, покинули ли российские оккупанты всю зону отчуждения или только территорию вокруг ЧАЭС:

«Вся Чернобыльская зона очень большая. Мы не можем все контролировать — мы знаем только то, что происходит непосредственно вокруг станции, где находятся наши работники».

Читайте также:

Вечером 31 марта НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что российские оккупанты, которые покинули территорию станции, забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещения станции и отель в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

Читайте также:
Оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

30 марта в Пентагоне сообщили, что российские оккупанты начали выводить войска с территории Чернобыльской АЭС. Белорусские журналисты заметили колонну из 100 единиц российской техники, которая ехала в сторону белорусского Брагина со стороны Чернобыльской зоны.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, они зашли в зону отчуждения с территории Беларуси. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нацгвардия Украины Пленные Киевская область ЧАЭС Чернобыльская АЭС Славутич

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X