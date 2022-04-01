Российские оккупанты могли захватить в плен до 200 нацгвардейцев в Чернобыльской зоне — мэр Славутича 1 апреля, 20:59 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты могли взять в плен около 200 бойцов Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения, заявил BBC мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев.

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По словам Фомичева, нацгвардейцы не выходят на связь с четверга.

«Мы считаем их военнопленными… Работаем над обменом пленными», — цитирует его BBC.

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Мэр Славутича также сказал, что сейчас неясно, покинули ли российские оккупанты всю зону отчуждения или только территорию вокруг ЧАЭС:

«Вся Чернобыльская зона очень большая. Мы не можем все контролировать — мы знаем только то, что происходит непосредственно вокруг станции, где находятся наши работники».

Вечером 31 марта НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что российские оккупанты, которые покинули территорию станции, забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещения станции и отель в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

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По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории Зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

30 марта в Пентагоне сообщили, что российские оккупанты начали выводить войска с территории Чернобыльской АЭС. Белорусские журналисты заметили колонну из 100 единиц российской техники, которая ехала в сторону белорусского Брагина со стороны Чернобыльской зоны.



Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, они зашли в зону отчуждения с территории Беларуси. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.



Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.



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