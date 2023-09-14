«Эдакое затишье». Россияне уменьшили количество авианалетов на юге Украины — ВСУ

14 сентября, 21:24
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты на юге Украины уменьшили количество авианалетов, но увеличилось число обстрелов из артиллерии и танков.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

«Хочу отметить, что в течение последних двух суток статистически враг уменьшил количество авиаударов. То есть на линии боевого столкновения такое затишье относительно», — сказал он.

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Штупун уточнил, что за среду, 13 сентября, украинские силы зафиксировали 10 вражеских авиационных ударов. В то же время, по его словам, интенсивность артиллерийских и танковых обстрелов увеличилась.

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«На линии боевого столкновения — эдакое затишье относительное», — сказал спикер.

Он добавил, что украинские силы сейчас закапываются, и предположил, что россияне «просто не хотят тратить боеприпасы».

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на юге российские войска находятся в обороне, но пытаются вернуть позиции.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Авиаудар Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обстрел Авиаудары Война России против Украины

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