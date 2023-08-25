Россияне украли почти 4 млн тонн украинского зерна — ЦНС 25 августа, 13:00 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

На временно захваченных территориях, за исключением полуострова Крым, российские оккупанты украли 3,7 млн тонн украинского зерна.

Об этом сообщает Центр Нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, 1,4 млн тонн из общего количества украденного зерна вывезли именно из Запорожской области.

Сообщается, что все это зерно россияне забирают у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных.

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После этого зерно перепродается касательным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам на территории России.

В прошлом году в расследовании AP и программы PBS Frontline сообщалось, что Россия с начала полномасштабного вторжения украла украинского зерна минимум на 530 миллионов долларов.

По их информации, за перевозкой краденой агропродукции стоят богатые бизнесмены и госкомпании из России и Сирии, некоторые из которых находятся под санкциями США и ЕС.