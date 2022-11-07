Это уже дно? В колонне бегущих из Херсона российских мародеров заметили даже детский паровозик — видео 7 ноября, 12:51 После похищения останков Потемкина казалось, что ниже падать некуда, однако россияне превзошли себя (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Мародерство российской армии во время подготовки к бегству из временно подконтрольного ей Херсона достигло уже какого-то небывалого уровня абсурда.

Сначала сообщалось о масштабных разграблениях домов местных жителей, предприятий, торговых сетей, музеев и церквей.

Позже появились свидетельства о похищении памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александра Суворову.

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Когда казалось, что падать ниже уже некуда, россияне вскрыли могилу князя Григория Потемкина и украли оттуда его останки.

Несмотря на весь этот абсурд, даже это еще можно было как-то понять, поскольку речь идет о символах российской империи и возможности поживиться за счет грабежей, однако сейчас в соцсетях появилось видео с колонной угнанного оккупантами транспорта, в которой был замечен детский паровозик.

«Насколько ту мародерство процветает…», — прокомментировала увиденное обескураженные очевидцы.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.