Это уже дно? В колонне бегущих из Херсона российских мародеров заметили даже детский паровозик — видео

7 ноября, 12:51
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После похищения останков Потемкина казалось, что ниже падать некуда, однако россияне превзошли себя (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

После похищения останков Потемкина казалось, что ниже падать некуда, однако россияне превзошли себя (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

Мародерство российской армии во время подготовки к бегству из временно подконтрольного ей Херсона достигло уже какого-то небывалого уровня абсурда.

Сначала сообщалось о масштабных разграблениях домов местных жителей, предприятий, торговых сетей, музеев и церквей.

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Позже появились свидетельства о похищении памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александра Суворову.

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Когда казалось, что падать ниже уже некуда, россияне вскрыли могилу князя Григория Потемкина и украли оттуда его останки.

Несмотря на весь этот абсурд, даже это еще можно было как-то понять, поскольку речь идет о символах российской империи и возможности поживиться за счет грабежей, однако сейчас в соцсетях появилось видео с колонной угнанного оккупантами транспорта, в которой был замечен детский паровозик.

«Насколько ту мародерство процветает…», — прокомментировала увиденное обескураженные очевидцы.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1589383471121989632

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

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В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

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«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Херсон Российские военные Война России против Украины

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