Россияне украли из церкви в Энергодаре старинные иконы — Центр нацсопротивления

10 ноября, 15:18
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Россияне похитили иконы конца XVIII — начала XIX века (Фото:Центр нацсопротивления)

Россияне похитили иконы конца XVIII — начала XIX века (Фото:Центр нацсопротивления)

Российские оккупанты вывезли из церкви ПЦУ во временно оккупированном Энергодаре семь православных икон конца XVIII — начала XIX века.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, которое принадлежат религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII - начала XIX века", – говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что вывоз икон "в музей" по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

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Россияне активно грабят музейные фонды Украины. Уже были ограблены музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Запорожская область Православная церковь Украины Иконы Энергодар Кража Война России против Украины

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