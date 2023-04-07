Россияне ударили ракетой с вертолета по частному дому в Сумской области — ОК Север
Российская атака произошла приблизительно в 16:12 (Фото:пресс-служба ОК Север/Telegram)
Оккупанты в пятницу, 7 апреля, ударили ракетами с вертолета по частному дому в Сумской области.
Об этом сообщает Оперативное командование Север в Telegram.
«Российские войска продолжают обстреливать приграничье Сумской области. По частному дому попали ракетами из вертолета», — говорится в сообщении командования.
Пресс-служба уточнила, что российская атака произошла приблизительно в 16:12. Оккупанты выпустили с вертолета, который находился в воздушном пространстве РФ, четыре ракеты.
Удар был нанесен по городу Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.