Россияне ударили ракетой с вертолета по частному дому в Сумской области — ОК Север

7 апреля, 20:48
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Российская атака произошла приблизительно в 16:12 (Фото:пресс-служба ОК Север/Telegram)

Российская атака произошла приблизительно в 16:12 (Фото:пресс-служба ОК Север/Telegram)

Оккупанты в пятницу, 7 апреля, ударили ракетами с вертолета по частному дому в Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Telegram.

«Российские войска продолжают обстреливать приграничье Сумской области. По частному дому попали ракетами из вертолета», — говорится в сообщении командования.

Видео дня

Пресс-служба уточнила, что российская атака произошла приблизительно в 16:12. Оккупанты выпустили с вертолета, который находился в воздушном пространстве РФ, четыре ракеты.

Пресс-служба ОК Север
Фото: Пресс-служба ОК Север
Пресслужба ОК Північ
Фото: Пресслужба ОК Північ

Удар был нанесен по городу Середина-Буда. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Информация о пострадавших не поступала.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оккупант Сумская область Войска РФ

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