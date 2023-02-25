Оккупанты обстреляли жилую застройку Краматорска

25 февраля, 19:01
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Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)

Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)

В субботу, 25 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, один человек ранен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

«По меньшей мере, один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию», – написал он.

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По словам главы Донецкой ОВА, раненую уже госпитализировали, а детали атаки и масштабы разрушений пока уточняются.

В Краматорском городском совете сообщили, в результате обстрела поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.

https://www.facebook.com/watch/?v=585673879848872

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску и Константиновке Донецкой области во вторник, 14 февраля.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.

https://www.youtube.com/embed/Pw3szSHz-tw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Краматорск Донецкая область Обстрел Павел Кириленко Война России против Украины

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