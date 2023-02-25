Оккупанты обстреляли жилую застройку Краматорска
Последствия обстрела Краматорска (Фото:Краматорский городской совет/Telegram)
В субботу, 25 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, один человек ранен.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.
«По меньшей мере, один человек ранен в результате ракетных обстрелов Краматорска рашистскими оккупационными войсками. Россияне ударили ракетой по жилой застройке. Попали и разрушили местную амбулаторию», – написал он.
По словам главы Донецкой ОВА, раненую уже госпитализировали, а детали атаки и масштабы разрушений пока уточняются.
В Краматорском городском совете сообщили, в результате обстрела поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория.
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску и Константиновке Донецкой области во вторник, 14 февраля.
Российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. С начала вторжения оккупанты повредили и уничтожили 86 870 тысяч домов в регионе.