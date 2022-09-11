Россияне ударили ракетой по центру Днепра, есть раненые — мэр 11 сентября, 07:26 Оккупанты атаковали Днепр (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

Российские оккупанты обстреляли центр города Днепр, есть раненые.



Об этом сообщил в Telegram мэр города Борис Филатов.

«Твари на День города решили нас „поздравить“ и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – снова непонятно. Исключительно террор и запугивание. Предварительно погибших нет. Но есть раненые», — написал Филатов.

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Он отметил, что масштаб разрушений уточняется.



Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты атаковали два района — Днепровский и Никопольский.

"По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Он отметил, что есть разрушение админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

Также, по данным главы ОВА, трижды за ночь обстреляли Никополь.



"Туда прилетели более 35 снарядов из российских Градов и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице. Их состояние средней тяжести", — добавил Резниченко.

В городе повреждены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.



Кроме того, ударил враг и по Марганецкой общине. Предварительно, без раненых и разрушений.



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