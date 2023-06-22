Россияне ударили ракетами по Криворожскому району: повреждены десять домов — фото 22 июня, 07:50 Последствия российского ракетного удара по Криворожскому району (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты в ночь на четверг, 22 июня, нанесли ракетный удар по Криворожскому району. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате российской атаки повреждены десять частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и автомобиль, газопровод, водопровод и линии электропередач.

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Лысак опубликовал фото последствий ракетного удара.

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 22 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за опасности запуска Россией крылатых, баллистических ракет, а также беспилотников. Сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове и Кременчуге.

Над Одесской областью сбили три иранских дрона-камикадзе Shahed, есть попадания.