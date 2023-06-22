Россияне ударили ракетами по Криворожскому району: повреждены десять домов — фото
Последствия российского ракетного удара по Криворожскому району (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Российские оккупанты в ночь на четверг, 22 июня, нанесли ракетный удар по Криворожскому району. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате российской атаки повреждены десять частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и автомобиль, газопровод, водопровод и линии электропередач.
Лысак опубликовал фото последствий ракетного удара.
В ночь на 22 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за опасности запуска Россией крылатых, баллистических ракет, а также беспилотников. Сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове и Кременчуге.
Над Одесской областью сбили три иранских дрона-камикадзе Shahed, есть попадания.