Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области, попали по инфраструктурному объекту

21 сентября, 17:47
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Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В среду, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения», — написал он.

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Отмечено, что на месте работают спасатели и аварийные службы.

Предварительно, люди не пострадали.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Инфраструктура Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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