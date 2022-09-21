Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области, попали по инфраструктурному объекту
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)
В среду, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения», — написал он.
Отмечено, что на месте работают спасатели и аварийные службы.
Предварительно, люди не пострадали.
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