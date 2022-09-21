Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области, попали по инфраструктурному объекту 21 сентября, 17:47 Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/ Днепропетровская ОГА via Telegram)

В среду, 21 сентября, оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области.



Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения», — написал он.



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Отмечено, что на месте работают спасатели и аварийные службы.



Предварительно, люди не пострадали.



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