Россияне ударили по жилому сектору Краматорска, есть жертвы 12 августа, 20:12 Последствия обстрела Краматорска, 12 августа (Фото:Оперативный Краматорск / Telegram)

Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела есть жертвы.

Обновлено в 20:38. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела Краматорска погибли двое мирных жителей, еще 13 — получили ранения. Также было повреждено 20 домов.

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Об этом сообщает Краматорский горсовет.

В сообщении уточняется, что удар был нанесен по жилому сектору.

В результате вражеского обстрела есть жертвы, однако точное количество погибших и пострадавших еще не было озвучено.

С ночи пятницы, 12 августа, войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску.

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