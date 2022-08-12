Россияне ударили по жилому сектору Краматорска, есть жертвы
Последствия обстрела Краматорска, 12 августа (Фото:Оперативный Краматорск / Telegram)
Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела есть жертвы.
Обновлено в 20:38. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела Краматорска погибли двое мирных жителей, еще 13 — получили ранения. Также было повреждено 20 домов.
Об этом сообщает Краматорский горсовет.
В сообщении уточняется, что удар был нанесен по жилому сектору.
В результате вражеского обстрела есть жертвы, однако точное количество погибших и пострадавших еще не было озвучено.
С ночи пятницы, 12 августа, войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску.
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