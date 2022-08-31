Ракета россиян попала в жилой дом в центре Харькова, есть пострадавшие

31 августа, 00:40
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Обстрел Харькова 27 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова 27 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

В Харькове в ночь на 31 августа прогремели взрывы после оглашения воздушной тревоги. Зафиксировано «прилет» в Киевском районе, в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших», — сообщил мэр Игорь Терехов.

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Обстрелы Харькова. Мы работаем, мы живем, мы держимся, Харьков победит – мэр Терехов

https://www.youtube.com/embed/xnWI6qo_r-s
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Война в Украине Война России против Украины

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