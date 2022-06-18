Замминистра обороны опубликовала последствия удара по полевому госпиталю, фото которого выложил политик и распространили СМИ
Российские оккупанты ударили по полевому госпиталю (Фото:Анна Маляр / Facebook)
В Минобороны призвали журналистов и всех, кто публикует информацию публично, не распространять сведения о лечебных учреждениях, в частности, их названии и месторасположении.
Об этом написала в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Не нужно в условиях войны в сюжетах и текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где оно находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, в которых лечат и возвращают в строй военных», — объяснила Маляр.
Она дала несколько советов, в частности:
- показывать врачей со спины (чтобы не подвергать их личной опасности)
- показывать лечебное заведение без опознавательных признаков — чтобы не было понятно, где это
- название заведения не называть. Писать так, как это делают военные СМИ — «в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге»
Маляр также отметила, что хотя враг и может использовать Google Maps, чтобы установить местонахождение больницы, это не поможет узнать, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых, и не раскроет место и роль учреждения в системе во время военного положения.
«Пока просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех — само учреждение, врачей и пациентов», — написала Маляр.
Она отметила, что необходимость разъяснения вызвал сегодняшний утренний сюжет в телемарафоне об одной из областных больниц в большом городе. «Со всеми подробностями, словно для разведки врага снимали сюжет», — отметила замминистра.
Она добавила фото одного и того же госпиталя до и после обнародования информации о нем.
В то же время в комментариях Маляр уточнила, что местонахождение того госпиталя, фото которого она добавила, разгласили не журналисты, а один из представителей власти, а пресса его распространила.
Маляр не уточнила имени чиновника, однако фото этого госпиталя с его адресом публиковал, в частности, нардеп от Слуги Народа Игорь Негулевский.
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