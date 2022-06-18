Замминистра обороны опубликовала последствия удара по полевому госпиталю, фото которого выложил политик и распространили СМИ 18 июня, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ударили по полевому госпиталю (Фото:Анна Маляр / Facebook)

В Минобороны призвали журналистов и всех, кто публикует информацию публично, не распространять сведения о лечебных учреждениях, в частности, их названии и месторасположении.

Об этом написала в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Не нужно в условиях войны в сюжетах и текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где оно находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, в которых лечат и возвращают в строй военных», — объяснила Маляр.

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Она дала несколько советов, в частности:

показывать врачей со спины ( чтобы не подвергать их личной опасности)

чтобы не подвергать их личной опасности) показывать лечебное заведение без опознавательных признаков — чтобы не было понятно, где это

название заведения не называть. Писать так, как это делают военные СМИ — «в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге»

Маляр также отметила, что хотя враг и может использовать Google Maps, чтобы установить местонахождение больницы, это не поможет узнать, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых, и не раскроет место и роль учреждения в системе во время военного положения.

«Пока просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех — само учреждение, врачей и пациентов», — написала Маляр.

Она отметила, что необходимость разъяснения вызвал сегодняшний утренний сюжет в телемарафоне об одной из областных больниц в большом городе. «Со всеми подробностями, словно для разведки врага снимали сюжет», — отметила замминистра.

Она добавила фото одного и того же госпиталя до и после обнародования информации о нем.

Фото: Анна Маляр / Facebook

Фото: Анна Маляр / Facebook

В то же время в комментариях Маляр уточнила, что местонахождение того госпиталя, фото которого она добавила, разгласили не журналисты, а один из представителей власти, а пресса его распространила.

Маляр не уточнила имени чиновника, однако фото этого госпиталя с его адресом публиковал, в частности, нардеп от Слуги Народа Игорь Негулевский.

Фото: Скриншот комментариев под постом Анны Маляр в Facebook

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