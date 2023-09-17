Россияне ударили по многоквартирному дому в Харьковской области — прокуратура 17 сентября, 21:46 Приблизительно в 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района (Фото:Харківська обласна прокуратура/Facebook)

Российские оккупанты в воскресенье, 17 сентября, обстреляли село Подолы Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

По данным следствия, приблизительно в 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, по артиллерии.

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«Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.