Во время воздушной тревоги. Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Ивано-Франковской области — ОВА 14 января, 18:14 Спасатели тушат пожар (Фото:ГСЧС/Telegram)

На Прикарпатье оккупанты во время массированной ракетной атаки обстреляли объект энергетики, из-за чего возник пожар, а еще две ракеты сбили силы противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

По ее словам, в результате вражеских обстрелов на территории объекта возник пожар. Все соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. На место тушения прибыли спасатели для локализации пожара.

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По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

«Для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей», — добавила глава ОВА.

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях.