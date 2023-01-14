Во время воздушной тревоги. Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры Ивано-Франковской области — ОВА
Спасатели тушат пожар (Фото:ГСЧС/Telegram)
На Прикарпатье оккупанты во время массированной ракетной атаки обстреляли объект энергетики, из-за чего возник пожар, а еще две ракеты сбили силы противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.
По ее словам, в результате вражеских обстрелов на территории объекта возник пожар. Все соответствующие службы оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. На место тушения прибыли спасатели для локализации пожара.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
«Для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был раньше времени перекрыт для проезда автомобилей», — добавила глава ОВА.
В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киевской области. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях.