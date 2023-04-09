Россияне ударили авиационной ракетой по приграничью Черниговской области 9 апреля, 16:16 Россияне ударили авиаракетой по Черниговщине (Фото:Вечерний Киев)

Российская армия днем в воскресенье, 9 апреля, авиационной ракетой ударила по приграничной части Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Сообщение об одном взрыве в районе села Гремяч поступило около 11:54 9 апреля. В ОК Север уточняют, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная по селу российским самолетом с территории РФ.

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Военные отмечают, что целью обстрела было разрушение инфраструктуры населенного пункта.

Информация о раненых или погибших среди местного населения в результате взрыва не поступала.